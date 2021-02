इस अभिनेत्री ने थामा कमल का दामन, बंगाल में मजबूत हो रहा बीजेपी खेमा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Election ) का वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। बीजेपी ( BJP ) और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर इस चुनाव से पहले ही दिखाई दे रही है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं।

इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला के जरिए एक बार फिर ममता के गढ़ में हुंकार भरी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी लगातार मशहूर चेहरों को जोड़कर अपनी पकड़ कर मजबूत करने में जुड़ी है।

गुरुवार को जेपी नड्डा के मौजूदगी में अभिनेत्री पायल सरकार ( Payal Sarkar ) ने बीजेपी का दामन थामा।

West Bengal: Actor Payel Sarkar joins BJP, in Kolkata. State party chief Dilip Ghosh and national president JP Nadda also present. pic.twitter.com/dmzMLGpZoW