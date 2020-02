Delhi Election : अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह कांग्रेस की नहीं, भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे की हार है

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections Result 2020) के रुझानों से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि तकरीबन दो तिहाई सीट लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। वहीं 10 से 15 सीट लेकर भाजपा दिल्ली विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी होगी। वहीं दिल्ली के तमाम 70 सीटों का रुझान देखते हुए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी अपना खाता न खोल सके। इसके बावजूद कांग्रेस इसे अपनी हार नहीं मानती।

कांग्रेस की हार नहीं, सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ आप की जीत

दिल्ली विधानसभा सीट की 70 सीटों के रुझान को देखते हुए कई कांग्रेसी नेताओं और प्रत्याशियों ने अपनी हार नतीजे आने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी इसे अलग नजरिये से देखते हैं। उनका कहना है कि इस नतीजे को कांग्रेस की हार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ आप की जीत है।

तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है आप : चौधरी

ताजा रुझानों के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इसे कांग्रेस की हार कहने से सही संदेश नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी की इस जीत को भाजपा और उसके सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए।

Congress MP AR Chowdhury: Everyone knew that Aam Aadmi Party will return to power for the third time. Congress's defeat will not send a good message. The victory of AAP against the Bharatiya Janata Party & its communal agenda is significant. pic.twitter.com/HD2vQhFfpn