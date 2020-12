अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, संसद का शीलकालीन सत्र जल्द बुलाने की मांग की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर संसद का शीतकालीन सत्र जल्द बुलाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र के जरिए सभी सांसदों की मौजूदगी में कृषि कानूनों पर चर्चा करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण और वैक्सीन निर्माण की स्थिति, आर्थिक मंदी और बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा कराने की भी अपील की है।

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress MP writes to Lok Sabha Speaker Om Birla to call the Winter Session to discuss present farmers protest, the status of COVID19 vaccine and issues of economic slowdown and unemployment

