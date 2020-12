अधीर रंजन ने पीएम पर साधा निशाना, कहा - केंद्र के पास नहीं है टीकाकरण का कोई रोडमैप

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण और कोरोना वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में विरोधी दलों के नेताओं को संबोधित किया। इसके तत्काल बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोरोना टीका मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार के अभी तक कोई रोडमैप नहीं है। मोदी सरकार ने कहा कि जिन लोगों को टीका लगाया जाना है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। लेकिन टीका किसे लगाना है, यह कौन तय करेगा? सर्वदलीय बैठक के दौरान गरीबों को टीका कैसे दिया जाएगा, जैसे मु्द्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

There’s no roadmap for vaccination of normal people. It (govt) stated that those who need to be vaccinated will be vaccinated but who’s going to decide this? No plan was discussed how the vaccine will be given to the poor, during all-party meet: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress https://t.co/D1WWapSxkm pic.twitter.com/z7eFGld4n6