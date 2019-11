शिवसेना का बड़ा दावा: आदित्य ठाकरे ही होंगे सीएम, शपथ ग्रहण का स्थल भी बताया

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण तेजी से बदलता जा रहा है। बीजेपी-शिवसेना के बीच जारी कलह के कारण महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। सरकार बनाने के लिए शिवसेना NCP और दूसरे दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें भी कर रही है। इसी बीच शिवसेना नेता राहुल एन कनल ने बड़ा ऐलान किया है, जिसने महाराष्ट्र में अलग सियासी हड़कंप मचा दिया है।

ठाकरे परिवार के करीबी और शिवसेना के वरिष्ठ नेता राहुल एन कनल ने कहा कि महाराष्ट्र के अगले सीएम आदित्य ठाकरे ही होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आदित्य ठाकरे ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर की है। इस तस्वीर में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इन शब्दों को सुनने के लिए और फिर से उसी जगह पर यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां हमारे मार्गदर्शक स्वर्ग सिधार गए थे और उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है ... हमारे प्यारे महाराष्ट्र की सेवा करने की जिम्मेदारी के साथ।

God willingly !!!

Waiting to hear these words and see the spectacle again at the same spot where our guiding light left for heavenly aboard and his blessings are with one and all...with the responsibility to serve our beloved Maharashtra!!!

God is Great,Jai Hind Jai Maharashtra pic.twitter.com/9BTzwKvwcd