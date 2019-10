BJP से हाथ मिलाते ही दुष्यंत को फायदा, अजय चौटाला को मिली 2 हफ्ते की पैरोल

चंडीगढ़। हरियाणा में एकबार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मनोहर लाल खट्टर फिर से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दिवाली के शुभ अवसर पर मनोहर लाल खट्टर कल दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

सरकार बनने से पहले ही अजय चौटाला आएंगे जेल से बाहर

हरियाणा में भाजपा का साथ देते ही जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दरअसल, दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को तिहाड़ जेल से दो हफ्ते के छुट्टी मिल गई है और ऐसा संभव है कि वो खट्टर के शपथग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वह शनिवार या फिर रविवार की सुबह तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे।

CBI कोर्ट ने ओमप्रकाश और अजय चौटाला को सुनाई थी सजा

आपको बता दें कि अजय चौटाला हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) टीचर भर्ती घोटाला मामले में दोषी हैं। इसी वजह से वो जेल में हैं। अजय चौटाला के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नैशनल लोकदल (आईएनएलडी) के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला भी जेल में हैं। इन दोनों ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस घोटाले में कुल 55 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

जेजेपी और बीजेपी का होगा उपमुख्यमंत्री

आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के बीच सीएम और डिप्टी सीएम का सौदा हुआ था। राज्य में मुख्यमंत्री तो हरियाणा का होगा, लेकिन उपमुख्यमंत्री दोनों पार्टियों के होंगे। उपमुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी और जेजेपी दोनों का चेहरा होगा। जेजेपी से उपमुख्यमंत्री के लिए दुष्यंत चौटाला या उनकी मां नैना चौटाला का नाम चल रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से अनिल विज का नाम चल रहा है।

Tihar DG: Ajay Chautala (father of Jannayak Janta Party leader Dushyant Chautala) has been granted furlough and will be out today evening or tomorrow morning. He has been granted furlough for two weeks. pic.twitter.com/q8gYg8mq5i