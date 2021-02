हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र, कांग्रेस के बाद इन पार्टियों के नेताओं ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता गुलाम नगी आजाद और आनंद शर्मा के बाद टीएमसी, सीपीआईएम और बीएसपी के राज्य सभा सांसदों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। साथ किसान आंदोलन कोलेकर अलग से चर्चा करने की मांग की है। जिस तरह से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और सरकार झुकने को तैयार नहीं है, उससे साफ है कि अब विपक्षी दल के नेताओं ने लामबंदी शुरू कर दी है। राज्यसभा में बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

CPI(M) MP Elamaram Kareem has given suspension of business notice under rule 267 in Rajya Sabha and discuss farmers' issues.