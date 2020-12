राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी बोले - देश में नहीं है लोकतंत्र, कांग्रेस किसानों के साथ

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। यह आपकी कल्पना में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है।

#WATCH | There is no democracy in India. It can be in your imagination, but not in reality: Congress leader Rahul Gandhi on Delhi Police taking party leaders into custody during their march to Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/7oYfUDEkEM