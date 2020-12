नए संसद भवन की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी बोले - देशवासियों के लिए आज गर्व का दिन है

नई दिल्ली। नए संसद भवन की आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। अब हम भारत के लोग मिलकर नया संसद भवन बनाएंगे। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीय के लिए आज गर्व का दिन है। आज देशवासी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन मील की पत्थर की तरह है।

Old Parliament building gave a new direction to India after independence. New building will be a witness to building of Aatmanirbhar Bhaarat. In old building, work to fulfill necessities of nation was done. In new building, ambitions of India of 21st century will be realised: PM pic.twitter.com/yQkio9j2mG