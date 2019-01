प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने के बाद राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस महासचिव बनाने के बाद यहां के राजनीतिक समीकरणों के गड़बड़ाने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। वहीं, इस घोषणा के बाद राहुल गांधी भी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं और बुधवार को अमेठी के बाद बृहस्पतिवार को उन्होंने रायबरेली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला।

बृहस्पतिवार को राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "जहां भी जाते हैं मोदी जी नफरत फैलाते हैं। हिंदू-मुसलमान को लड़ाएंगे, पंजाब में हिंदू-सिख की लड़ाई करा देंगे। गुजरात में कहेंगे यूपी-बिहार के लोगों को भगाओ। ये देश नफरत से नहीं चल सकता है। ये देश जोड़ के ही आगे बढ़ सकता है।"

इससे पहले बुधवार को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और पीएम के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। न केवल राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर सीबीआई निदेशक को हटाने का जिक्र किया, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि 2014 में केंद्र में आने के बाद भाजपा ने देश के सभी इंस्टीट्यूशन पर हमला शुरू कर दिया।

राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि वह भाजपा को मिटाने नहीं, हराने आए हैं। लोकसभा में पूरे दम से लड़ेंगे। बिना एक कदम पीछे हटाए लड़ेंगे। अमेठी के लोगों को अपना बताते हुए उन्होंने कहा, "अमेठी मेरा परिवार है। अब आपके तीन सिपाही देश में आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम वही करेंगे जो आफ चाहेंगे। मोदी जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता।"

Rahul Gandhi: When CBI wanted to investigate Rafale deal, the Director was removed at 1:30 am. When SC said no, it's wrong, & he be reinstated,the person is reinstated, but within 2 hours they get a note that there will be a meeting, that the CBI Director needs to be removed. pic.twitter.com/56iHRzVahF