पश्चिम बंगाल-केरल के बाद पंजाब भी नहीं लागू करेगा CAB, ममता-विजयन-कैप्टन सख्त खिलाफ

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) की खिलाफत करने वाले प्रदेशों की तादाद बढ़कर तीन हो गई है। पश्चिम बंगाल, केरल के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि वो इसका विरोध करते हैं और इसे प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब कानून बन चुका है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएबी व नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी), दोनों को गलत बताया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में इस विधेयक को मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि यह भी एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा।

Punjab Chief Minister's Office: Terming the Citizenship Amendment Bill (CAB) as a direct assault on India’s secular character, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh today said his government would not allow the legislation to be implemented in his state. (File pic) pic.twitter.com/KLR79WVKZH — ANI (@ANI) December 12, 2019

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगता है। भारत से पाकिस्तान जाने व पाकिस्तान से भारत आने का सबसे प्रमुख रास्ता भी पंजाब से ही होकर जाता है व इसी रास्ते सैकड़ों हिंदू शरणार्थी भारत आए हैं। इन शरणार्थियों में से कई परिवार अभी भी पंजाब में ही रह रहे हैं।

इससे पहले गुरुवार को केरल के सीएम पिनारायी विजयन ने फेसबुक पोस्ट के जरिये सीएबी का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार देते हुए घोषणा कि केरल इसे स्वीकार नहीं करेगा। कैब को लेकर बृहस्पतिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने लिखा, "वो विधेयक जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पास कराया है, वो भारतीय संविधान के आधार को नष्ट कर देता है। नागरिकता संशोधन विधेयक स्वयं धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा का ही खंडन करता है।"

Kerala CM Pinarayi Vijayan: Kerala will not accept #CitizenshipAmendmentBill (CAB). cab is unconstitutional. The central government is trying to divide India on religious lines. This is a move to sabotage equality and secularism. (file pic) pic.twitter.com/QjlrMOBZO0 — ANI (@ANI) December 12, 2019

उन्होंने आगे लिखा, "केरल नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकार नहीं करेगा। कैब असंवैधानिक है। केंद्र सरकार भारत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाने वाली एक एक चाल है।"

वहीं, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार (टीएमसी) में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि राज्य में एनआरसी और कैब दोनों ही लागू नहीं किए जाएंगे। उन्होंनेने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही यह बात कह चुकी हैं।