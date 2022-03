एजेंसी 'पिंजरे में बंद तोते' की तरह कर रही व्यवहार, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ED ने किया तलब तो ममता ने साधा निशाना

ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों को पींजे में बंद तोता कहा है। मंतब बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर TMC के नेताओं को परेशान कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को अगले सप्ताह तलब किया है। इस मामले में केन्द्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री मोलॉय घटक को भी तलब किया है, जबकि CBI ने TMC के बीरभूम जिले के प्रमुख अनुब्रत मंडल को तलब किया है। TMC नेताओं को केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को लेकर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है और जांच एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोता कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सनक में विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार निशाना बना रही है।

agency behaving like caged parrot says Mamata on ED summons Abhishek Banerjee, his wife