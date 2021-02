कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले - खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है

नई दिल्ली। शुक्रवार को किसान आंदोलन पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बावजूद इस महामारी से निपटने में भारत सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। किसान हमारी सबसे बड़ी ताकत है।



नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।





15th Finance Commission has recommended for providing Rs 2.36 lakh crores to gram panchayats, which has been accepted by the Cabinet. Around Rs 43,000-cr have been sanctioned for healthcare in rural areas. Rs 2.8 lakh crores will be spent via gram panchayats in 5 yrs: Agri Min pic.twitter.com/oTXHRE0OTJ