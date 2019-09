तिहाड़ जेल में डीके शिवाकुमार से मिले अहमद पटेल और आनंद शर्मा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से गुरुवार को अहमद पटेल और आनंद शर्मा मुलाकात करने पहुंचे। बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबदल भी इसी जेल में बंद हैं। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिदंबरम से मिलने पहुंचे थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार- अहम पटेल और आनंद शर्मा के साथ डीके सुरेश भी मौजूद थे। डीके सुरेश पार्टी सांसद और शिवकुमार के भाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार- इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिवकुमार के स्वास्थ के बारे में जानकारी ली साथ ही उनके प्रति एकजुटता दिखई।

Delhi: Congress leaders Ahmed Patel, Anand Sharma and DK Suresh arrive at Tihar jail to meet Congress leader DK Shivakumar. He is currently lodged in the Jail under judicial custody of the Enforcement Directorate. pic.twitter.com/9rgHnRJPWv