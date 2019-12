AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, लोगों से की CAA के खिलाफ घरों के बाहर तिरंगा लहराने की अपील

नई दिल्‍ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( AIMIM Asduddin Owaisi ) ने हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के विरोध में बीजेपी को संदेश देने के लिए अपने घरों के बाहर तिरंगा लहराने की अपील की।

उन्‍होंने एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपने-अपने घरों के बाहर तिरंगा लहराएं। लोग नागरिकता कानून और एनआरसी ( CAA and NRC ) विरोध में ऐसा करें।

AIMIM चीफ ने कहा कि लोगों को गोली मारी जा रही है जो सही नहीं है। मैं CAA से सिर्फ धर्म को हटाने की मांग कर रहा हूं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी काला कानून है। पीएम मोदी को पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, लेकिन वह बेरोजगारी, जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे।

Fly tricolour to send message to BJP against the 'black law': Owaisi on CAA



Read @ANI story | https://t.co/idgoZ8Ye4b pic.twitter.com/OT8vmBh8C6