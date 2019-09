ओवैसी का केंद्र सरकार पर तंज, क्या फारूक अब्दुल्ला से डर पैदा हो रहा ?

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Jammu and kashmir Farooq abdullah) कि हिरासत पर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM पार्टी के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने से पहले पहले फारूख अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, ऐसे में वे देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं।

ओवैसी ने कहा कि 80 साल के फारूक अब्दुल्ला पर PSA लगाना की क्या जरूरत थी। क्या सरकार को फारूक अब्दुल्ला से डर पैदा हो रहा है?

AIMIM's Asaduddin Owaisi: Why does a former CM (GN Azad) of J&K need to seek permission from SC to travel to J&K? It shows that there is no normalcy in Kashmir. If govt claims that everything is normal then why can't politics be done. pic.twitter.com/vGSE01Ch1q