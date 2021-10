प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला,कहा- अपने अरबपति दोस्तों को कौड़ी के भाव बेच दी AIR India

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एयर इंडिया की बिक्री को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार ने अपने दोस्तों को एयर इंडिया कौड़ी के भाव बेच दी है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने पिछले साल 16 हजार करोड़ रुपए में अपने लिए दो विमान खरीदे थे। वहीं सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए में इस देश की पूरी एयर इंडिया अपने अरबपति दोस्तों को बेच दी।

अरबपति दोस्तों को होगा फायदा

दरअसल, प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में हैं और लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए न्याय मांग रही हैं। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने वाराणसी में 'किसान न्याय' रैली में एयर इंडिया की बिक्री को लेकर यह बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से सिर्फ उनके अरबपति दोस्तों को फायदा होगा।

Modi Ji bought two aircraft for himself for Rs 16,000 crores last year. He sold the entire Air India of this country for just Rs 18,000 crores to this billionaire friends: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at 'Kisan Nyay' rally in Varanasi pic.twitter.com/qglpMreF91