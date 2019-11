अजित पवार को सिंचाई घोटले के 9 मामलों में क्लीन चिट! कांग्रेस बोली- मोदी हैं तो मुमकिन है

नई दिल्ल। महाराष्ट्र में चल रहा सत्ता का संग्राम अपने साथ हर पल एक नए और रोचक मोड़ के साथ सामने आ रहा है। एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले अजित पवार के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनते ही उन पर सिंचाई घोटाले में चल रहे 9 मामलों में उनको क्लीन चिट मिल गई है।

9 मामलों में अजित पवार के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में उन पर चल रहे सभी मामलों में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। ACB ने हालांकि इस बात का खंडन किया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।

Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh to ANI: We are investigating around 3000 tenders in irrigation related complaints. These are routine inquiries which are closed and all ongoing investigations are continuing as they were earlier.