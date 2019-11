महाराष्ट्र में नया विवादः अजित पवार ने खुद को बताया असली एनसीपी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम के बीच एक बार अजित पवार ने बड़ा दांव चल दिया है। एक तरफ जहां शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की ओर से बनाई गई सरकार को लेकर चुनौती दे रही हैं वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एक और झटका दिया है। अजित पवार ने कहा है कि मैं ही एनसीपी हूं।

जी हां अजित पवार के इस बयान ने हर तरफ सनसनी मचा दी है। अजित पवार ने इस बयान के साथ ही एक और विवाद खड़ा कर दिया है कि असली एनसीपी कौन है शरद पवार या फिर अजित पवार।

Jayant Patil, NCP: We are in a position to bring 162 MLAs before Maharashtra Governor at any given time. https://t.co/ArtNXMAY0Y

दरअसल अजित पवार अब भी दावा कर रहे हैं विधायक उनके साथ हैं। जबकि दूसरी तरफ शरद पवार दावा कर रहे हैं एनसीपी के सभी विधायक उनके साथ और वे शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे।

NCP chief Sharad Pawar , when asked if Ajit Pawar will be expelled from party: This is not something for which a single individual takes a decision, it has to be decided by the party when the matter comes before it. https://t.co/mt3ZukwY7d