चौतरफा हमला : राजनाथ ने कहा - जनता ने किया BJP को लाने का फैसला, तो स्मृति बोलीं - ममता को किया जाएगा इस वजह से याद

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौतरफा हमला जारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूरघाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियों में लोग भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं।

People are gathering in huge numbers at our rallies in West Bengal, it shows that people of State have made up their minds to oust Mamata didi and bring BJP: Union Minister Rajnath Singh in Balurghat pic.twitter.com/3NFjyY7QmC