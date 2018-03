नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने 'नमो ऐप' के जरिए डेटा लीक मामले में विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। इस तरह की झूठी कहानियों पर आप विश्वास मत करो। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी निजी कंपनी को अपना डाटा दे सकते हैं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अक्सर 'नमो ऐप' का इस्तेमाल करते हैं। वो इसी ऐप के जरिए आम लोगों से जुड़ते हैं। लोग भी अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव पीएम के साथ साझा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब आप वैसे विदेश जाते हैं तो बड़ी आसानी से अपनी गोपनीय जानकारी दे देते हैं, और जब सरकार आपसे जानकारी मांगती है तब यह प्राइवेसी में दखल का मामला बन जाता है।

वहीं आधार गोपनियता के मामले में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड में कार्ड होल्डर का नाम, जन्म तिथि और पता है। बांकी अहम जानकारी यूआईडीएआई के पास है। जो पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा, 'मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूआईडीएआई एक सरकारी स्वायत संस्था है। जिसने किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया।'

'नमो ऐप' के जरिए अमरीका को डेटा देने का आरोप

बता दें कि हैकर एलियट एल्डर्सन ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ऐप पर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को बिना उनकी इजाजत के अन्य लोगों के बीच साझा किया गया है। आरोप था कि लोगों के विचार, उनकी तस्वीर, फोटो, ईमेल आईडी को साझा किया गया। हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस न केवल पीएम मोदी से बल्कि मोदी एप की लोकप्रियता से भी डरी हुई है।

डेटा लीक पर पीएमओ की सफाई

डेटा में सेंधमारी पर सफाई देते हुए पीएमओ ने कहा कि फ्रेंच ट्विटर यूजर ने उस जानकारी के बारे में खुलासा किया है जो लोग खुद अपनी डिवाइस में देते हैं, लिहाजा यह जानकारी किसी की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं है। पीएमओ की ओर से सफाई दी गई है कि मीडिया हाउस भी अपने ऐप के लिए थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे की उनकी खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पीएमओ ऑफिस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को तकनीक की जानकारी नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि कैंम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा चोरी करने के मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

You think Prime Minister is going to give your data to a private company! Don't believe such fake stories: KJ Alphons, Union Minister of State for Electronics and Information Technology in #Trivandrum pic.twitter.com/Zl59ooKOPn

What is given in #Aadhaar are just name & address. Your bio-metric data is with UIDAI and let me assure you that it has not been breached, its absolutely secure. We have given authorisation to govt agencies to access #Aadhaar information: Union Minister KJ Alphons in Trivandrum pic.twitter.com/C9znR1eJLR