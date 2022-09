'BJP ने अफसरों पर बनाया दबाव, मेरी गिरफ़्तारी गलत थी', जमानत मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान का बड़ा दावा

Amanatullah Khan Gets Bail: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आज जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और अफसरों पर दबाव बना रही है।

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान दावा किया है कि बीजेपी ने अफसरों पर दबाव बनाया और मेरी गिरफ़्तारी करवाई जोकि गलत थी। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद मुझे कोर्ट से जमानत मिली है क्योंकि गिरफ्तारी गलत आधार पर हुई है। वक्फ बोर्ड पट्टे के नियमों से चलता है, ये कानून में तय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो भी जांच की गई उसका FIR से कोई लेना-देना नहीं था।



अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'बीजेपी राजनीति कर रही है। मुझे अफसर हमेशा कहते थे कि दबाव बनाया जा रहा है।'



अमानतुल्लाह खान ने कहा कि 'कुछ FIR 2018 में हुईं और कुछ 2019 में हुईं। ये FIR से जुड़ी बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि मैंने फतेहपुरी का बाजार बेच दिया, जबकि वक्फ का बाजार या संपत्ति नहीं बिक सकती, हाँ इसे किराए पर दिया जा सकता था। पहले एक कॉलेज चलता था, जिस पर किसी का कब्जा था।'

Amanatullah Khan claim, ‘BJP was creating pressure on officers, my arrest was wrong’