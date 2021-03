Ambani case : महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, NIA ने जांच शुरू की

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी कार में विस्फोटक वरामद होने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। आज इससे जुड़े कार मालिक मनसुख हिरेन मौत मामले को बीजेपी ने विधानसभा में उठाया। साथ ही पुलिस अधिकारी सचिन वेज को निलंबित करने की मांग की। वहीं बीजेपी विधायकों का विधानसभा में प्रदर्शन जारी है।

Maharashtra: BJP MLAs stage a demonstration at the Assembly, demanding suspension of police officer Sachin Vaze in Mansukh Hiren death case. pic.twitter.com/OwodKWRs1z