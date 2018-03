नई दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि चुनाव आयोग से पहले ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।

चुनाव आयोग से 12 घंटे पहले ट्वीट

अमित मालवीय ने 26 मार्च की रात 10.38 बजे ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होंगे और 18 मई को गिनती होगी। जबकि चुनाव आयोग ने इसके 12 घंटे बाद यानि मंगलवार (27 मार्च) की सुबह 10.53 मिनट के आसपास ऐलान किया कि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि वोटो की गिनती 18 मई को नहीं बल्कि 15 मई को होगी।

सोशल मीडिया पर वायरल दो ट्वीट

सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल होने के बाद अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। बता दें कि मालवीय के दो ट्वीट के स्क्रीन शॉट तेजी से शेयर हो रहा है। एक ट्वीट जो 26 मार्च की रात को किया गया था, जबकि दूसरा ट्वीट उस वक्त किया गया जब 27 मार्च की सुबह चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी।

चुनाव आयुक्त ने कहा- मामला गंभीर

चुनाव आयुक्त ओपी रावत जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की रुपरेखा की जानकारी दे रहे थे उसी वक्त एक पत्रकार ने अमित मालवीय के ट्वीट का जिक्र करते हुए सवाल पूछा। जिसके जवाब में चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। इसकी पुख्ता जांच होगी।

मालवीय के पक्ष में बीजेपी

चुनाव आयोग द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बाद बीजेपी नेताओं का दल अमित मालवीय के बचाव में आयोग के दफ्तर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आयोग से बताया कि मालवीय ने एक टीवी चैनल पर खबर देखने के बाद ये ट्वीट किया था। चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद नकवी ने कहा कि उनकी ओर से किया गया ट्वीट चुनाव आयोग के महत्ता को कम करने के लिए नहीं था। हालांकि नकवी ने ये भी स्वीकार किया कि अमित मालवीय को ऐसा नहीं करना चाहिए था

चुनाव आयोग से पहले बीजेपी को जानकारी: कांग्रेस

कांग्रेस ने अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मालवीय को ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने अभी ऐलान नहीं किया लेकिन बीजेपी मुख्यालय को पहले ही जानकारी हो गई। आश्चर्यजनक।

Oh ho ...Why did you delete this important announcement @malviyamit ? pic.twitter.com/kg488Zaknw

EC has yet to announce but BJP Headquarters already knows. Amazing. https://t.co/pY9IMhqZYn