नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया है। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एससी, एसटी एक्ट मामले में झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी के एक भाषण का वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि 'देश में दलितों एवं आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं और भाजपा एससी एसटी कानून को समाप्त कर रही है।' उन्होंने इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है कि 'उन्होंने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा है।'

समाज को बांट रहे हैं राहुल गांधी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज कल ओडिशा दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहा है और एससी एसटी कानून को रद कर दिया गया है। इस वीडियो पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने ट्वीट किया कि "देखिये, झूठ और सिर्फ झूठ। किस तरह राहुल गांधी काल्पनिक रूप से एससी, एसटी कानून को रद्द घोषित कर समाज में नफरत फैला रहे हैं।"

Lies and only Lies!



See how @RahulGandhi fictitiously revokes the SC/ST Act to incite hatred in society. pic.twitter.com/4vcnM0zltM