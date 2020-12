जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक पर अमित शाह का बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीति चरम पर है। पिछले दो दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया है। उन्होंने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में सुरक्षा में चूक को गंभीर मसला बताया है। अब इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए अमित शाह से एमएचए के अधिकारियों को निर्देश जारी कर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हुई?

There has been a security lapse during party president JP Nadda's visit to the state. There was no presence of police at his events yesterday. I've written to Home Minister Amit Shah & administration here: West Bengal BJP Chief Dilip Ghosh in Kolkata pic.twitter.com/2b7UoAi5H8