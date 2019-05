शाह के शाही डिनर में क्षेत्रीय नेताओं की पसंद का खयाल, लिट्टी चोखा से लेकर पूरनपोली तक शामिल

नई दिल्ली। देश की 17वीं लोकसभा का परिणाम बस एक कदम दूर है। 23 मई को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसी जनाधार दिया है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने सहयोगी दलों को साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने आज अपने सहयोगी दलों के लिए डिनर का आयोजन किया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिये सहयोगियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा समेत सहयोगी दलों के नेता भी अमित रात्रिभोज में पहुंच गए हैं।



हर क्षेत्र के लोगों का रखा गया खयाल

बात सत्ता तक पहुंचने की हो और इसके लिए जोड़ तोड़ करना है या फिर सहयोगियों को साधना है तो अमित शाह इसमें माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि डिनर में आने वाले लोगों की पसंद का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है। सूत्रों की माने तो रात्रिभोज में क्षेत्रीय व्यंजनों को भी तरजीह दी गई है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at BJP headquarters for the meeting of Union Council of Minsters. pic.twitter.com/PJDrZb3feT