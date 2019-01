बंगाल की रैली में अमित शाह का दावा निकला गलत, विपक्ष की रैली में लगे थे 'भारत माता की जय' के नारे

नई दिल्ली। 21 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मालदा में करीब 40 मिनट तक विपक्ष और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर तीखों शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने 19 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी की अगुआई में आयोजित यूनाइटेड इंडिया रैली को 'सत्तालोलुपों के गठबंधन' बताकर खारिज कर दिया। लेकिन अपने इस लंबे चौड़े भाषण के बीच शाह ने एक ऐसी बात कह दी जो 100 फीसदी झूठ है।

शाह ने क्या कहा था?

अमित शाह के ट्विटर हैंडल से इसी कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया गया। 55 सेंकेड के इस वीडियो में शाह ब्रिगेड मैदान में आयोजित विपक्ष की रैली को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमलावर थे। उन्होंने कहा, 'इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी। लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम् बोला क्या? इनको तो मोदी...मोदी...मोदी...मोदी...मोदी...मोदी...मोदी...मोदी। और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। अरे भारतीय जनता पार्टी की रैली है। ममता दी...देश भक्ति किसको कहनी है ये तो देख लीजिए। मैं भारत मां का जयकारा लगता हूं, बंगाल की जनता कैसे बोलती है देखिए। भारत माता की....भारत माता की....'

Few days back Mamata Didi had organised a rally on the land of great freedom fighters, who laid down their lives chanting Vandematram and Bharat Mata ki Jai .



Did you hear even a single chant of Vandematram and Bharat Mata ki Jai in that rally? pic.twitter.com/XrlWj4VrgK