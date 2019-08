जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर अमित शाह ने ली अहम बैठक, डोभाल दोबारा जाएंगे घाटी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने सोमवार को घाटी को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर से लौटे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) भी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ-साथ बौखलाए पाकिस्तान के रुख तक अहम चर्चा की गई।

दरअसल NSA अजीत डोभाल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही अजित डोभाल काफी दिनों तक जम्मू-कश्मीर में ही थे और वहां की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए थे।

बताया जा रहा है कि वहां से लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह डोभाल से घाटी के हालात की एक्चुअल रिपोर्ट भी ले रहे हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन, 82 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

जल्द कश्मीर के लिए रवाना होंगे डोभाल

घाटी में करीब 15 दिन बिताने के बाद बताया जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल जल्द दोबारा कश्मीर जाएंगे।

दरअसल पाकिस्तान के रुख को देखते हुए सरकार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है।

यही वजह है कि डोभाल को कुछ समय के लिए दोबारा कश्मीर भेजा जा रहा है।

गृहमंत्रालय में हुई यह बैठक करीब डेढ घंटा चली। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल दो दिन पहले से ही घाटी से दिल्ली लौटे हैं।

इस बैठक में अमित शाह के अलावा गृह सचिव और अन्य बड़े अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि आज करीब 14 दिन बाद घाटी में स्कूल-कॉलेज खुले हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच स्कूल-कॉलेज खुले हैं, हालांकि काफी कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे थे।

Ghulam Nabi Azad, Congress: I demand from the govt that the wrong decision (#Article370Scrapped) taken by them, which has also been proved wrong as nobody in the state is happy, such a decision should be reversed. Political leaders should be released & normalcy must be restored. pic.twitter.com/GD2Cvio5V9