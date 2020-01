दिल्ली में BJP के बूथ सम्मेलन में अमित शाह बोले- CAA पर आप और कांग्रेस ने दंग करवाए

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी नहीं हुआ है। लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यकर्ता सम्मलेन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah ) ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इन दलों ने इस कानून का विरोध किया और देश के अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की।

CAA से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी- अमित शाह

शाह ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून पर देश को गुमराह किया। शाह ने कहा कि नागरिकता कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए के तहत प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी जाएगी।

BJP President & home minister amit shah in Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Vadra instigated riots by misleading people over #CitizenshipAmendementAct pic.twitter.com/Lr4P60SB1E