तेलंगाना में शाह ने शुरु किया BJP सदस्यता अभियान, शामिल हुए आंध्र के पूर्व CM

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब सदस्यता अभियान ( BJP membership drive ) में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 'भाजपा संगठन पर्व 2019- सदस्यता अभियान' की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) शनिवार तेलंगाना पहुंचे।

Ranga Reddy: Former Andhra Pradesh Chief Minister N Bhaskara Rao joined Bharatiya Janata Party (BJP) in the presence of party president and Union home minister amit shah , today. #Telangana pic.twitter.com/n7pcaiycLR

बीजेपी में शामिल हुए एन भास्कर राव

रंगा रेड्डी में बीजेपी के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। शाह की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राव 1984 में महज 31 दिन के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।

जनजातीय महिला शुरु हुआ सदस्यता अभियान

अमित शाह ने इससे पहले एक जनजातीय महिला को सदस्यता कार्ड जारी कर तेलंगाना में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही शाह ने दोपहर का भोजन सोनी नायक के घर में ही किया।

Visited the home of Smt. Jatvathi Soni Naik ji in Mamidipally village, Rangareddy, Telangana.



I am deeply touched by her warmth and hospitality. pic.twitter.com/v3EXCKumQT