नई दिल्ली। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की।

बैठक में राज्यों से नक्सलियों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की समीक्षा पर भी चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह के सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नक्सल मोर्चे पर हो रहे कामकाज का ब्योरा भी पेश किया।

Union Home Minister Amit Shah: Had a very fruitful meeting with Chief Ministers of the Left Wing Extremism (LWE) affected states. Discussed several issues related to security & development of these states. pic.twitter.com/Fi2wbm73Uf