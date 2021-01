कोकराझार में Amit Shah की चुनावी हुंकार, कहा - बोडो समस्या समाप्त, असम का होगा पूरा विकास

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कोकराझार जैसे जनजातीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी सरकार ने सभी वादों को पूरा करने का काम किया। बोडो समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है।

With the Bodo Peace Accord, the Prime Minister gave the message -- wherever there is unrest in the Northeast, negotiate and pave the way for peace: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/Gb8AeStgRw