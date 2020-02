एग्जिट पोल के बाद अमित शाह की BJP नेताओं के साथ बैठक, EVM की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल चिंतित

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( delhi election 2020 ) के लिए मतदान खत्म हो गया और तमाम मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। एक्जिट पोल की मानें तो दिल्ली में 'केजरीवाल रिटर्न्स' साफ दिखाई दे रहा है।

हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे देखकर भाजपा और कांग्रेस में खलबली मच गई है। लिहाजा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने बैठक बुलाई है। भाजपा ने पंडित पंत मार्ग स्थित कार्यालय में बैठक बुलाई है।

इस बैठक में दिल्ली के सातों सांसदों को बुलाया गया है। बैठक में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में विजय गोयल, हरदीप सिंह, नित्यानंद राय जैसे नेता मौजूद होंगे।

Delhi: Chief Minister and AAP leader Arvind Kejriwal is holding a meeting at his residence on the security of Electronic Voting Machines (EVMs). Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Prashant Kishor, Sanjay Singh and Gopal Rai are present in the meeting. #DelhiElections2020