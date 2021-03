ममता पर हुए हमले को लेकर बोले अमित शाह, राज्य में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या?

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कथित हमले में घायल होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को बांकुड़ा में कहा कि ममता बनर्जी को हाल ही में चोटें आई हैं और उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस शासन द्वारा हत्या किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की तकलीफ के बारे वे क्या कहेंगी?

बांकुड़ा जिले के रानीबंध में एक रैली को संबोधित कर अमित शाह ने कहा कि आपने कभी भी इन लोगों की पीड़ा महसूस नहीं किया। वे विधानसभा चुनाव में वोट डालने के दौरान आपको मुंहतोड़ जबाव देंगे।

Mamata Ji has a leg injury, it's not known how she got it. TMC calls it a conspiracy, but EC says it was an accident. Didi, you're roaming around in a wheelchair, concerned about your leg, but not the pain of mothers of my 130 workers who were killed: HM in Ranibandh, West Bengal pic.twitter.com/uV6naRVRgz