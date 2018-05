नई दिल्ली : कर्नाटक के चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने बेलगावी में कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से की। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर आलोचना करते हुए कहा कि, “ कांग्रेस और पाकिस्तान एक जैसा सोचते हैं। दोनों ही टीपू सुल्तान का नाम जपते हैं।साथ ही अमित शाह ने कहा कि येदियुरप्पा जी की सरकार बनवाइए, हम महादेई मसले को 6 महीने में सुलझा लेंगे। पूरे क्षेत्र में महादेई का पानी समृद्धि लाने वाला है। उन्‍होंने ये भी कहा कि यहां सिद्धारमैया टीपू-टीपू कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान सरकार टीपू-टीपू कर रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

Congress and Pakistan think alike. Both are chanting the name of Tipu Sultan: Shri @AmitShah Watch at https://t.co/P0oNN89N40 #KarnatakaTrustsModi — BJP LIVE (@BJPLive) May 6, 2018

इससे पहली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा पता नहीं क्यों मणिशंकर अय्यर हर बार भारत में होने वाले चुनाव से पाकिस्तान को जोड़ देते हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान को घसीट लिया था। अमित शाह ने शनिवार को अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच साझा समझ का गजब तालमेल है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव की तरह ही कर्नाटक चुनाव में भी पाकिस्तान को घसीट लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कल पाकिस्तान सरकार ने टीपू सुल्तान को याद किया था, जिसकी जयंती कांग्रेस धूमधाम से मनाती है। आज मणिशंकर अय्यर ने जिन्ना की तारीफ की है।

With this huge support for BJP in each and every part of Karnataka, I am sure the Congress party and Siddaramaiah can clearly see the end of their corrupt government. Pictures from the road show in Belagavi south constituency, Karnataka. pic.twitter.com/pmvRrXEMC0 — Amit Shah (@AmitShah) May 6, 2018

उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जिसे वोट बैंक के लिए इतिहास और भावनाओं को मरोड़ने की आदत हो गई है। वीरा मड़करी को भूलकर वे सुल्तानों की जयंती मनाने में लगे हुए हैं। चित्रदुर्ग के लोगों का अपमान किया है।

2018 Karnataka elections are between BJP's agenda of progress and unity versus Congress' anti-development and divisive politics. pic.twitter.com/893gSBbHKD — Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2018

सिद्धारमैया ने किया पलवटार

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा,” हम करीब 30 नेताओं, संतों और कर्नाटक को बनाने वाले लोगों की जयंती मनाते हैं। वोट पर ध्यान रखते हुए पीएम मोदी उनमें से एक टीपू सुल्तान के बारे में बता कर हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं। अब कौन 'वोट बैंक की राजनीति' कर रहा है ?” इससे पहली उन्होंने एक और ट्वीट में अमित शाह पर हमला बोला था। सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, “ अमित शाह तुम निराश हो। कुछ काम नहीं कर रहा है। टीपू, पाकिस्तान आदि तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे।बताओं कि तुमने महादेई का मुद्दा हल करने का वादा करने के बाद कैसे उत्तर कर्नाटक की जनता के साथ धोखा किया।बासवन्ना ने कहा झूठ मत बोले लेकिन शाह के झूठ खुद की मदद नहीं कर सकते हैं”।

Poor @AmitShah you are so desperate. Nothing is working. Tippu, Pakistan etc. do not help you. Tell us about how you betrayed people of North Karnataka after promising to resolve Mahadayi.



Basavanna has said “don’t tell lies.” But the #shahoflies cant help himself! https://t.co/IfmM3WvfPp — Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 6, 2018

पहले भी पाकिस्तान बना चुका हैं मुद्दा

यह पहली बार नहीं है, जब चुनाव में पाकिस्तान को लेकर घमासान मचा हो। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कर्नाटक 22वां राज्य है, जहां चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 14 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस ने पाकिस्तान से जुड़ी बातों को चुनावी मुद्दा बनाया है। इनमें से 7 राज्यों में भाजपा को फायदा और 4 में नुकसान हुआ है।