विरोधियों पर अमित शाह का हमला, कहा- कांग्रेस ने देश को OROP नहीं 'ओनली राहुल ओनली प्रियंका’ दिया

उना। आम चुनाव 2019 का समय बेहद करीब है और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए सियासी दल चुनावी रैलियां करना शुरु कर चुके हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल प्रदेश के उना में एक रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में शाह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो एक वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादे को पूरा करते हुए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू किया। शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के जवानों को ओआरओपी दिया लेकिन कांग्रेस ने 'केवल राहुल केवल प्रियंका’ वन रैंक वन पेंशन दिया है।

BJP President Amit Shah in Una: When BJP government was formed, within one year Modi ji delivered on his promise on One rank one pension (OROP). Modi ji gave OROP to our jawans, Congress gave 'only Rahul only Priyanka, one rank one pension'. #HimachalPradesh pic.twitter.com/qgkU0W9qpc