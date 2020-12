Amit Shah बोले : रामकृष्ण मिशन आना मेरा सौभाग्य, स्वामी जी के विचार आज भी प्रासंगिक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय दौरे के तहत कोलकाता स्थित राम कृष्ण मिशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वामी विवेकादंन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ही आकाशगंगा के चमकते तारे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उन्होंने राम कृष्ण मिशन को लोगों की चेतना को जागृत करने का संस्थान बताया।

This the place where Vivekananda Ji was born. Vivekananda Ji connected modernity and spirituality. I pray that we are able to walk on the path he showed us: Union Home Minister Amit Shah in Kolkata https://t.co/CJVYZsSVCo pic.twitter.com/cYPpvbcR9z