गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- आतंक के खिलाफ जारी टॉलरेंस की नीति पर सरकार अडिग

नई दिल्‍ली। एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस पर मानेसर के ट्रेनिंग सेन्टर में गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी फोर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि NSG के कामांडरों को अभी तक तीन अशोक चक्र, दो कीर्ति चक्र, चार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी ये महानता बताता है कि देश की सुरक्षा में NSG का योगदान कितना महत्वपूर्ण है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी-अभी आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पीएम मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा कर देश को आतंकवाद और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

Home Minister at NSG Foundation Day celebrations: Terrorism is a bane for any society. Our country has suffered the plight of terrorism more than any other country in world. We're committed to zero-tolerance policy on terrorism. Today, I'm assured of our security because of NSG. pic.twitter.com/QoNbUp1iV4