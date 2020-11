Amit Shah बोले - मुसीबत के वक्त केसीआर और ओवैसी कहां थे, हैदराबाद में बीजेपी जीतेगी

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक निजामशाही सिटी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए और पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री सिकंदराबाद में रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद के लोगों का समर्थन देख अभिभूत हूं। उन्होंने अपार जन समर्थन के लिए हैदराबाद की जनता का आभार जताया और धन्यवाद बोला।

I want to thank people of Hyderabad for showing immense support to BJP. I'm confident after roadshow that this time BJP is not fighting to increase its seats or strengthen its presence, but this time Mayor of Hyderabad will be from our party: Home Minister Amit Shah #Telangana pic.twitter.com/6XPelYTqJ1