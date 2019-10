गांधी जयंती: अमित शाह ने की संकल्प यात्रा की शुरुआत, कहा- पीएम ने स्वच्छता अभियान को बनाया जनआंदोलन

नई दिल्‍ली। बुधवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का देशभर में सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की।

BJP President Amit Shah during 'Gandhi Sankalp Yatra' in Delhi: Gandhi ji's satyagraha movement brought the British to their knees. He showed the path of truth and non violence to the world. #GandhiJayanti pic.twitter.com/fX63hEvNIy