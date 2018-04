हुबली/कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के सांसद गुरूवार को एक दिन के उपवास पर हैं। मोदी सरकार का ये उपवास विपक्ष के द्वारा सदन न चलने देने के खिलाफ है। ये शायद पहला मौका ही होगा जब केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता हो, उसे ही उपवास पर बैठना पड़ा है। बीजेपी के बड़े नेता और सांसद देश के अलग-अलग राज्यों में आज उपवास पर बैठे हैं।

हुबली में धरने पर बैठे अमित शाह

पीएम मोदी के उपवास के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी कर्नाटक में धरने पर बैठे। अमित शाह कर्नाटक के हुबली में एक दिन के उपवास पर और धरने पर बैठे हैं। अमित शाह का ये धरना कर्नाटक सरकार के खिलाफ है। अमित शाह के साथ कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमित शाह कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर हैं। इसी के तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह धारवाड़ के डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।

कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का जारी है आक्रामक कैंपेन

आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी वहां की राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक कैम्पेन की शुरुआत की है जिसको लेकर अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं। शाह का यह 6वां चुनावी दौरा है। इस बार वो राज्य के उत्तरी भाग में फोकस कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश के जरिए किया था उपवास का ऐलान

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उपवास के दौरान ही चेन्नई में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक के हुबली में उपवास और धरने पर बैठे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद को चलने नहीं दिया, जिसके कारण हमें उपवास करना पड़ रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अनशन के लिए सांसदों को ऑडियो संदेश दिया था।

Maharashtra: Union Minister Piyush Goyal observes day-long fast in Thane, says, 'The way in which Congress & other opposition parties did not let the budget session run, is condemnable to say the least.' pic.twitter.com/805c5T2igM