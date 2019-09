अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- 'यूपीए सरकार के पीएम को कोई पीएम ही नहीं मानता था'

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार और यूपीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश को ब्रांड इंडिया बनाने का काम किया।

Home Minister Amit Shah: In 2013, there used to be news of corruption every day,borders were insecure,our soldiers were beheaded&insulted,women felt unsafe,ppl were protesting on roads. A govt was running in which every minister considered himself PM but didn't think of PM as PM. pic.twitter.com/GeNwrTr8rZ