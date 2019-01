अमित शाह ने किया कांग्रेस पर हमला, बोले- प्रियंका गांधी के आने से होंगे और घोटाले

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। शाह ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह कांग्रेस में 'तीसरे G का प्रवेश' है। उन्होंने आगे कहा कि 'उनके (प्रियंका) आने के बाद अब कांग्रेस पहले से भी ज्यादा घोटाले करेगी।'

केंद्र की पूर्व यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के तहत हुए 2G घोटाले की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि तब सरकार वास्तव में '2G सरकार' थी। इसे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे तथा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निर्देश दिए जाते थे।

अमित शाह ने बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में एक सार्वजनिक रैली में कहा, "केंद्र में 10 साल तक यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस समय सरकार '2G' थी- सोनिया गांधी और राहुल गांधी। वे 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले करने में कामयाब रहे। इसलिए, अगर प्रियंका गांधी के रूप में तीसरा G आता है, तो कौन जानता है कि वे कितना घोटाला करेंगे।"

Amit Shah in East Midnapore: What happened to Bengal?Where did 'Shonar Bangla' go?Bengalis in India are looking for it today. All are looking at Bengal...For this nation, it might be an election to make Modi ji PM once again but for Bengal, the election is to make 'Shonar Bangla' pic.twitter.com/9rHfsSIMJw

उन्होंने दावा किया, "प्रियंका गांधी को पार्टी में तीसरे G के रूप में शामिल कर वे पहले से कहीं अधिक घोटालों में लिप्त होने की योजना बना रहे हैं।"

गौरतलब है कि प्रियंका को कांग्रेस ने बीते 23 जनवरी को महासचिव (प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश) के रूप में नियुक्त किया था।

भाजपा प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस की तरह, बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी वंशवाद की राजनीति करती है क्योंकि वह पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही है।

Amit Shah in East Midnapore , West Bengal: I would like to ask Mamata ji if she will support Citizenship Amendment Bill in Rajya Sabha or not, tell that to people of Bengal. They welcome infiltrators&Rohingyas but there's no place here for the refugees who came to save themselves! pic.twitter.com/Vox8xDaGGO