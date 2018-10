अमृतसर हादसाः बड़ी दुर्घटना के बाद मौके से भागने के आरोपों पर सिद्धू की पत्नी ने सफाई दी

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में दशहरे पर जलते रावण के पुतले और दो ट्रेनों के बीच चपेट में आए कई दर्जन लोगों की मौत के बाद कथित तौर पर गैर-जिम्मेदार रवैये को लेकर नवजोत कौर सिद्धू भी निशाने पर हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि हादसे के होते ही वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से निकल गईं। लोगों ने उनके प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि खुद डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने लोगों की मदद करने के बजाय वहां से जाना उचित समझा। हालांकि इस आरोप के बाद खुद नवजोत कौर सिद्धू और राज्य सरकार में मंत्री और उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रतिक्रिया दी है।

नवजोत कौर ने यों दी प्रतिक्रिया...

खुद पर लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, 'यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। मैं हादसा होने के 15 मिनट पहले ही मौके से निकल चुकी थी। सारा इंतजाम ठीक था। कार्यक्रम अच्छे से हो रहा था। मुझे बाद में फोन पर हादसे की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद में घायलों की मदद के लिए अस्पताल पहुंची थी। यहां कई सालों से कार्यक्रम होता रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस तरह की बयानबाजी शर्मनाक है। कार्यक्रम उनके समय में भी होते रहे हैं। हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। लोग पटरी पर खड़े होकर सेल्फियां ले रहे थे।' आपको बता दें नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर-पूर्व से विधायक भी रह चुकी हैं।

The effigy of Ravan was burnt&I had just left the site when the incident happened. Priority is to get the injured treated. Dussehra celebrations are held there every year. People who are doing politics over this incident should be ashamed : navjot kaur sidhu ,on #Amritsar accident pic.twitter.com/QEsjoEdzS3