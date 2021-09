Kapil Sibal के घर पर हमले से नाराज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, सोनिया गांधी से की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) में अंदरुनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) के घर के बाहर हुए हमले को लेकर अब अन्य कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी सामने आई है। आनंद शर्मा ( Anand Sharma ) ने गुरुवार को कपिल सिब्बल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध पर नाराजगी जाहिर की है।

उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लगातार कई ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और कहा कि इस घटना की खबर से आहत महसूस कर रहा हूं।

Those responsible must be identified and disciplined.

Urging Congress president Smt Sonia Gandhi to take cognisance and strong action .