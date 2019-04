नई दिल्‍ली। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ( Priyanka Chaturvedi ) ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी को भेजा है। उन्‍होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में उन गुंडों को तरजीह दी जा रही है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्‍द शिवसेना में शामिल हो सकती हैं।

Congress Spokesperson Priyanka Chaturvedi has removed 'AICC National Spokesperson' from her twitter bio pic.twitter.com/xIWvtwRaVi