अनिल देशमुख ने साधा योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा - बॉलीवुड कहीं और नहीं जा सकता

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लॉन्चिंग के सिलसिले में बुधवार को मुंबई में थे। इस मौके का लाभ उठाकर शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद अब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन पर तंज कसा है। अनिल देशमुख ने ताजा बयान में कहा कि 100 साल पहले यहां फिल्म उद्योग स्थापित किया गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी अन्य राज्य की सरकारों ने मुंबई जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग को विकसित होने के लिए अभी तक प्रदान की है। हमारे पास बेहतर कानून और व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग कहीं और नहीं जा सकता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह का प्रयास करने के लिए स्वंतंत्र हैं लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे।

Over 100 years ago film industry was established here. I don't think any other state could've provided facilities that Mumbai has. We've better law & order. I'm confident the film Industry can't go elsewhere. Let him (UP CM) make efforts: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister