नई दिल्‍ली। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज विवादित बयान देने के लिए चर्चित हैं। गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर नमाज विवाद को लेकर उन्‍होंने बयान देकर साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने सार्वजनिक स्‍थानों पर नमाज पढ़ने से नमाजियों को रोका उनकी मंशा पर आप शक नहीं कर सकते। जुमे की नमाज के बारे में उनका कहना है कि अगर किसी को खुले में नमाज पढ़नी पड़ जाए तो उसे इस बात की आजादी है। लेकिन नमाज के बहाने वो सरकारी जमीन कब्‍जाने की मंशा पाल ले इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। ऐसा बयान देकर उन्‍होंने भी आशंका जाहिर कर दी है खुले में नजाम पढ़ने के पीछे लोगों की मंशा सरकारी जमीन पर कब्‍जा करना हो सकता है।

क्‍या कहा था सीएम खट्टर ने

इससे पहले रविवार को हरियाणा मुख्‍यमंत्री एमएल खट्टर ने भी गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर लोगों के एतराज को अप्रत्‍यक्ष रूप से जायज ठहराया था। उन्‍होंने नमाज विवाद को तूल न देते हुए साफ कर दिया कि इसे मस्जिद, ईदगाह या निजी स्थान पर ही अदा किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने को लेकर एतराज जताया था। लोग भी इस पर आपत्ति जताते हैं, जिस पर सावधानी बरतनी होगी। नमाज पढ़ने वालों को चाहिए कि वो ईदगाह में ही नमाज पढें। साथ ही उन्‍होंने ये बात भी कही थी कि नमाज उचित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। पुलिस-प्रशासन की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की है, जबकि शांति बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। इस मामले में विवाद को विराम देने का सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। सार्वजनिकों स्थानों पर नमाज पढ़ने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।

हिंदूवादी संगठनों ने किया था विरोध

आपको बता दें हाल ही में गुरुग्राम के हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिमों द्वारा सार्वजनिक स्‍थानों पर खुले में जुमे की नमाज अता करने का विरोध किया था। खासकर वजीराबाद, अ‍तुल कटारिया चौक, सेक्‍टर 53, दिल्‍ली जयपुर हाइवे सहित एक दर्जन स्‍थानों पर खुले में नमाज पर एतराज जताया था। इस मामले में विरोध करने वाले कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी के बाद विभिन्‍न संगठनों ने एक संयुक्‍त मोर्चा बनाकर कमला नेहरू पार्क से लेकर कमिश्‍नर कार्यालय तक जुलूस भी निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में गिरफ्तार युवकों को रिहा करने और खुले में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। साथ ही इस बात की आशंका भी जाहिर की थी नमाज के बहाने मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी संपत्ति को कब्‍जाना चाहते हैं। इसके बाद विवाद को बढ़ता देख सीएम ने रविवार को स्‍पष्‍ट कर दिया कि खुले में नमाज न पढ़ा जाए।

Occasionally agar kisi ko padhni pad jaati hai to dharm ki aazaadi hai.Lekin kisi jagah ko kabza karne ki niyat se namaaz padhna galat hai.Uski ijazat nahi di jaa sakti:Haryana Min Anil Vij on CM ML Khattar's statement that Namaz should be read in Mosques/Idgahs,not public spaces