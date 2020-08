Corona संकट के बीच भाजपा में खुशी की लहर, दिग्गज पूर्व IPS अधिकारी BJP में शामिल

नई दिल्ली। तकरीबन छह महीने से पूरा देश कोरोना वायरस (coronavirus) की मार झेल रहा है। इस महामारी को हराने के लिए सराकर से लेकर प्रशासन तक एकजुट है। इसके बावजूद अब तक कोई कामयाबी नहीं मली है। लेकिन, कोरोना संकट के बीच बीजेपी (BJP) के झोले में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्नाटक ( Karnataka Cadre ) कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई कुप्पुसामी ( Annamalai Kuppusamy ) ने भाजपा का दामन थाम लिया है।

पूर्व IPS ऑफिसर ने थामा बीजेपी का दामन

कर्नाटक के 'सिंघम' कहे जाने वाले IPS अधिकारी अन्नामलाई कुप्पुसाम ने मंगलवार को दिल्ली स्थित बीजेपी (Annamalai Kuppusamy Join BJP ) मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अन्नामलाई ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ( P Muralidhar Rao ) और तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ( L Murugan ) की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यहां आपको बता दें कि अन्नामलाई तकरीबन नौ सालों तक कर्नाटक के विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दे चुके । मई, 2019 में अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी लोग राष्ट्रवादी हैं, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) से काफी प्रभावित हैं। लिहाजा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है। मूलरूप से तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के करूर के रहने वाले अन्नामलाई को कर्नाटक के उडुपी जिले के कारकला के सहायक पुलिस अधीक्षक और उडुपी और चिकमंगलूर के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यकाल को याद किया जाता है। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई लगाता समाजिक कार्यों में लगे थे। वहीं, एक साल बाद अब राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि वह लोगों की सेवा करें।

Former IPS officer Annamalai Kuppusamy joins BJP at party headquarters in Delhi in the presence of BJP national general secretary P Muralidhar Rao (left) & Tamil Nadu BJP president L Murugan (right). pic.twitter.com/zBK0C9ybkd